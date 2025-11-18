SCORRANO, SVANITO NEL NULLA UN UOMO DI 63 ANNI: RICERCHE IN CORSO

(f.f.)______________

È stato lanciato ieri l’allarme per la scomparsa di un 63enne di Scorrano che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allontanato a piedi imboccando la strada in direzione di Maglie. Da quel momento di lui non si hanno più notizie e l’intera comunità vive ore di forte apprensione.

Questa mattina, in prefettura a Lecce, si è tenuta una riunione operativa alla presenza delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, per coordinare al meglio ogni intervento. Le ricerche si stanno concentrando nell’area tra i due comuni, dove si ritiene possa essersi incamminato l’uomo, rallentato da problemi di deambulazione che rendono i suoi spostamenti particolarmente difficoltosi.

Il 63enne, di corporatura robusta e alto circa un metro e ottanta, al momento della scomparsa indossava jeans e un giubbino bordeaux. A preoccupare ulteriormente gli investigatori è il fatto che si sia allontanato senza portare con sé strumenti indispensabili: non ha il telefono, né documenti, né contanti e nemmeno eventuali medicinali di cui potrebbe necessitare.

Le autorità invitano chi vive o transita tra Scorrano e Maglie a prestare massima attenzione ai dintorni, alle strade di campagna e ai percorsi pedonali. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi decisivo per ritrovarlo.

Chiunque abbia informazioni o avvistamenti utili è pregato di contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

