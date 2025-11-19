ESPLOSIONE NOTTURNA A MARINA DI MANCAVERSA: BANCOMAT DEVASTATO E CASSAFORTE PORTATA VIA

(f.f.)_______________

Un nuovo assalto notturno ha scosso la marina di Mancaversa, frazione di Taviano, dove una banda specializzata ha fatto saltare in aria il bancomat della Banca Popolare Pugliese situato lungo la provinciale che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. L’attacco è avvenuto intorno alle 3.20 e ricalca le modalità tipiche dei gruppi che utilizzano l’ordigno artigianale conosciuto come “marmotta”.

Il sistema di sicurezza dell’istituto di credito ha immediatamente attivato l’allarme, richiamando sul posto i Carabinieri della Compagnia di Casarano, i militari della Stazione di Taviano e le pattuglie dell’istituto di vigilanza Cosmopol. Poco dopo sono intervenuti anche gli artificieri dell’Arma, che hanno delimitato l’area e avviato le procedure di bonifica.

Nonostante la deflagrazione sia stata particolarmente potente, l’edificio comunale che ospita lo sportello non ha riportato danni evidenti, mentre l’ATM è stato completamente sventrato. I malviventi, approfittando della confusione e della rapidità d’azione, sono riusciti a impadronirsi del contenitore blindato presente all’interno del bancomat.

La somma sottratta non è ancora stata quantificata con precisione. Tuttavia, i primi riscontri suggeriscono che il bottino possa essere relativamente modesto, poiché in questo periodo dell’anno — con il calo dei flussi turistici — lo sportello non viene rifornito con grandi importi.

Le indagini proseguono senza sosta. I Carabinieri stanno acquisendo e visionando le registrazioni delle telecamere installate nella zona, nel tentativo di individuare i veicoli utilizzati e ricostruire i movimenti della banda, che potrebbe aver già colpito con modalità analoghe in altri centri del territorio.

Category: Cronaca