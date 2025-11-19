MINORE MOLESTATA SUL LITORALE LAZIALE: IL PRESUNTO RESPONSABILE ARRESTATO IN SALENTO

(f.f.)____________

Un giovane di 24 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un’indagine partita dalla denuncia di una ragazza minorenne. L’uomo è accusato, allo stato attuale degli accertamenti, di condotte persecutorie, adescamento e violenza sessuale aggravata.

La vicenda è emersa lo scorso 19 settembre, quando la giovane vittima si è presentata insieme alla madre presso la Stazione Carabinieri di Lavinio, sul litorale romano, raccontando di essere stata ripetutamente avvicinata e molestata nei pressi della stazione ferroviaria del quartiere. La ragazza ha riferito di aver evitato in un’occasione un contatto fisico indesiderato e, in un altro episodio, un tentativo di adescamento avvenuto sempre nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno immediatamente attivato le procedure previste dal Codice Rosso e avviato una serie di verifiche serrate: controlli sul territorio, raccolta di testimonianze e un’individuazione fotografica che ha permesso di circoscrivere i sospetti e attribuire gravi indizi al 24enne.

Il giovane è stato definitivamente identificato durante un servizio straordinario di controllo del territorio, una delle operazioni che la Compagnia Carabinieri di Anzio effettua con regolarità nell’area della stazione di Lavinio, considerata particolarmente delicata dal punto di vista della sicurezza.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal gip del Tribunale di Velletri, è stato eseguito nella provincia di Lecce, dove il giovane si era da poco trasferito. Dopo l’arresto, è stato condotto nella casa circondariale competente, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che la presunzione di innocenza resta pienamente valida fino a un’eventuale condanna definitiva.

Category: Cronaca