LECCE, SEQUESTRATI 20 CHILI DI HASHISH TROVATI DURANTE CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO, DUE ARRESTI

(f.f.)__________

Durante un servizio di vigilanza straordinaria disposto dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale hanno intercettato un ingente carico di droga e tratto in arresto due persone. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri, in un’area periferica del capoluogo salentino. Una pattuglia ha notato due uomini a piedi mentre conversavano con un terzo occupante di un’auto.

Il comportamento del gruppo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo. Durante la verifica, uno dei presenti – Manuel Prinari, 39 anni, di Lecce, con precedenti – mostrava le tasche vistosamente gonfie. Alla richiesta di esibirne il contenuto, l’uomo ha consegnato un taglierino, due cellulari, un portafogli contenente oltre un grammo di cocaina e le chiavi di una Mercedes parcheggiata poco distante. L’auto risultava essere di proprietà del secondo fermato, Luciano Romano, 36 anni, originario di San Pietro Vernotico.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire un vero e proprio deposito di hashish: 199 panetti, sistemati in parte in un borsone e in parte nascosti sotto i sedili, per un peso totale superiore ai 20 chili.

La successiva perquisizione nell’abitazione del proprietario dell’auto ha portato al ritrovamento di un ulteriore blocco di hashish da oltre 50 grammi, due dosi di cocaina per più di 10 grammi, materiale per il confezionamento e 1.085 euro in contanti. Il terzo uomo controllato, un 33enne albanese, è stato trovato con una piccola quantità di cocaina.

I due principali sospettati, il 39enne di Lecce e il 36enne di San Pietro Vernotico, sono stati arrestati e condotti nel carcere del capoluogo. L’automobile e l’intero quantitativo di droga sono stati posti sotto sequestro.

Category: Cronaca