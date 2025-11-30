IL PRANZO DELLA DOMENICA / UN SELFIE DI EDDY FERRIERO

di Raffaele Polo _______________

Seduti davanti ad un fumante piatto di spaghetti al pomodoro, lasciamo che il nostro ospite si presenti:

«Mi chiamo Antonio Ferriero, per gli amici Eddy. Io amo mangiare, soprattutto se si tratta di piatti tradizionali del Salento, ma amo anche assaggiare altri tipi di cibi e specialità particolari.

Nel quotidiano e nelle domeniche, quando si è a tavolate con la propria famiglia, i miei piatti tradizionali sono pasta asciutta con il sugo con pollo, oppure petto di pollo accompagnato da patate al forno, e quasi sempre accompagnato da verdura come insalata, cicorie e tanti altri tipi di verdure. Oltretutto voglio citare il fatto che sono di buona forchetta, ma anche dire che sono figlio di un cuoco, mio padre Duilio Ferriero, cuoco e anche pizzaiolo».

«Ma tu, caro Eddy, sei famoso per il tuo hobby che,poi, è diventato una professione vera e propria…»

«I miei hobby sono tanti: amo la musica, amo fare i presepi e Natale. Non tutti lo sanno, ma la cosa che amo di più è la fotografia, che mi è stata trasmessa da mio nonno Aldo Ferriero, fotografo, e amo molto soprattutto le fotografie degli alberi di ulivo e non solo. La fotografia è la mia passione più grande, affiancata anche ai video. Ho un canale YouTube chiamato “Oltre lo Sguardo”. In questo canale YouTube l’argomento principale è la fotografia e i video, poi affiancata insieme ad un’altra mia passione, che è quella di viaggiare e vedere il mondo. Quindi dentro il canale YouTube troverete delle rubriche dedicate al viaggio, al cibo e alle mie scoperte. Ma, tornando al cibo, quello che amo del cibo è scoprire nuovi cibi, oltre a gustare il cibo tradizionale. Oltretutto dico che amo anche assaggiare cibi di altre etnie, ma quello tradizionale salentino è quello che rimane al primo posto.

I miei pranzi sono diversi e la cosa che cerco di fare è mangiare le cose giuste, di qualità, senza esagerazione, anche perché mangiare è bello, ma fa male, ma mangiare con moderazione e ogni tanto concedersi qualcosa si può anche fare. Anche perché la vita è una sola».

Un bel gatto tutto nero si avvicina furtivo e ci guarda. Eddy sorride:

«A casa abbiamo tanti gatti, perché la mamma mia è fissata con i gatti, quindi abbiamo tantissimi gatti e soprattutto lei è fissata con quelli randagi,quando trovo un gattino per strada lo prende e lo cura…»

«Ma parliamo del tuo amore: la fotografia…»

«Per quanto riguarda la macchinetta fotografica, io abitualmente uso la Nikon Z6 per la fotografia digitale, poi possiedo anche una Canon analogica, perchè pratico anche la fotografia analogica che utilizzo un po’ meno per via dei costi dello sviluppo che sono veramente alti, però mi piaccion molto le realizzazioni in bianco e nero… Poi a volte, quando mi trovo in qualche parte dove non ho la macchinetta, utilizzo il mio iPhone Pro che permette di fare delle fotografie professionali in formato Raw senza perdere qualità anche se l’iPhone l’utilizzo solo quando proprio non ho la macchinetta a portata di mano ma io, come appassionato di Fotografia, preferisco utilizzare sempre una macchinetta fotografica…»

Eddy si pulisce la bocca, sporca di sugo: lo imitiamo e pensiamo che sarebbe bello averre una foto fatta proprio così, con il saporito sugo sul volto, testimone di quello che abbiamo appena mangiato…

