DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 1 DICEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è lunedì 1 dicembre 2025.
La Chiesa festeggia Sant’ Eligio e Santa Fiorenza.
A Parabita festeggia il suo compleanno il nostro amico Vincenzo Caggiula, auguri!
Cento anni fa, nl 1925, come oggi, venne firmata a Londra la stesura finale del patto di Locarno, in cui si stabilivano gli aggiustamenti territoriali post Grande Guerra, in cambio della normalizzazione delle relazioni con la Germania sconfitta; un equilibrio faticosamente raggiunto, destinato a durare poco.
Proverbio salentino: LU SUPERCHIU RUMPE LU CUPERCHIU
Il superfluo rompe il coperchio.
Spesso l’ingordigia dell’uomo è tale, che nel tentativo di accaparrarsi anche ciò di cui non ha bisogno, finisce per perdere le cose essenziali.
