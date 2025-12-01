banner ad
banner ad

DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 1 DICEMBRE 2025

| 1 Dicembre 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è lunedì 1 dicembre 2025.

La Chiesa festeggia Sant’ Eligio e Santa Fiorenza.

A Parabita festeggia il suo compleanno il nostro amico Vincenzo Caggiula, auguri!

Cento anni fa, nl 1925, come oggi, venne firmata a Londra la stesura finale del patto di Locarno, in cui si stabilivano gli aggiustamenti territoriali post Grande Guerra, in cambio della normalizzazione delle relazioni con la Germania sconfitta; un equilibrio faticosamente raggiunto, destinato a durare poco.

Proverbio salentino: LU SUPERCHIU RUMPE LU CUPERCHIU
Il superfluo rompe il coperchio.
Spesso l’ingordigia dell’uomo è tale, che nel tentativo di accaparrarsi anche ciò di cui non ha bisogno, finisce per perdere le cose essenziali.

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»
banner ad
banner ad