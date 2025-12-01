IERI SERA CONSOLAZIONE POST PARTITA DI UNA TIFOSA GRANATA
di Elena Vada ____________
Per consolarmi della sconfitta del TORO contro il LECCE (bravi!), addento una coscia di pollo arrosto… e penso…
EVVIVA i pennuti: galletto, gallina, pollo che sia.
Questa specie animale necessita di pochissime attenzioni, giusto un po’ di becchime, sparso nell’aia.
Non ha bisogno di transumanze, di essere munto, tosato o altro ancora.
Senza apparente sforzo, ci fornisce pure le uova, altro alimento fondamentale e, il suo brodo, spesso ci cura.
E’ apprezzato in tutto il mondo, unico vero global player: poulet (francese), frango (portoghese), chicken (anglosassoni), kuku (swahili), فرخة (arabo) 鸡 (cinese), курица (russo), quindi a qualsiasi latitudine, abbiamo la certezza di trovarlo nelle cucine e nei piatti locali.
Altra importantissima qualità di questo alimento, è che mette d’accordo tutti:
Musulmani, Ebrei, Indu, Atei: qualunque sia il tuo credo religioso, il pollo c’è.
Ovviamente chiedo scusa a vegetariani/vegani… e continuo a mangiare il mio pollo arrosto che stasera, con le sue gustose carni, consola una delusa tifosa granata. _____________
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Costume e società, Sport