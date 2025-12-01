banner ad
IERI SERA CONSOLAZIONE POST PARTITA DI UNA TIFOSA GRANATA

| 1 Dicembre 2025 | 0 Comments

di Elena Vada ____________

Per consolarmi della sconfitta del TORO contro il LECCE (bravi!), addento una coscia di pollo arrosto… e penso…

EVVIVA i pennuti: galletto, gallina, pollo che sia. 

Questa specie animale necessita di pochissime attenzioni, giusto un po’ di becchime, sparso nell’aia.

Non ha bisogno di transumanze, di essere munto, tosato o altro ancora. 

Senza apparente sforzo, ci fornisce pure le uova, altro alimento fondamentale e, il suo brodo, spesso ci cura.

E’ apprezzato in tutto il mondo, unico vero global player: poulet (francese), frango (portoghese), chicken (anglosassoni), kuku (swahili), فرخة (arabo) 鸡 (cinese), курица (russo), quindi a qualsiasi latitudine, abbiamo la certezza di trovarlo nelle cucine e nei piatti locali.

Altra importantissima qualità di questo alimento, è che mette d’accordo tutti:

 Musulmani, Ebrei, Indu, Atei: qualunque sia il tuo credo religioso, il pollo c’è.

Ovviamente chiedo scusa a vegetariani/vegani… e continuo a mangiare il mio pollo arrosto che stasera, con le sue gustose carni, consola una delusa tifosa granata. _____________

