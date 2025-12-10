CARABINIERI IN AZIONE PER IL PONTE DELL’IMMACOLATA: CONTROLLI INTENSIFICATI E ARRESTI SUL TERRITORIO

(f.f.)_____________

Nel weekend dell’Immacolata l’Arma dei Carabinieri ha dispiegato un ampio piano di vigilanza in tutta la provincia di Lecce, potenziando posti di controllo, pattuglie mobili e verifiche mirate. L’obiettivo è stato quello di assicurare ordine e sicurezza in giorni caratterizzati da un forte movimento di persone e veicoli.

A Presicce-Acquarica, gli uomini della Compagnia di Tricase hanno individuato un soggetto che portava con sé due coltelli nascosti. Le armi, ritenute potenzialmente pericolose, sono state immediatamente sequestrate e l’uomo segnalato all’autorità giudiziaria. Complessivamente, nella stessa operazione, sono stati verificati 182 cittadini e 86 mezzi, con 19 sanzioni per violazioni stradali per un totale di oltre 5.400 euro. Due veicoli, sprovvisti di assicurazione, sono stati bloccati, mentre due patenti scadute sono state ritirate. I Carabinieri hanno inoltre effettuato ispezioni in dodici attività commerciali e controllato cinque individui già sottoposti a misure restrittive.

Nei comuni di Maglie e Scorrano, l’azione congiunta dei militari e degli ispettori del lavoro ha consentito di accertare irregolarità in un esercizio pubblico di Scorrano. Il titolare è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza e dovrà far fronte a una sanzione amministrativa pari a circa 5.700 euro. Nel corso della stessa attività, due persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. Complessivamente sono state controllate 80 persone e 52 veicoli, con tre sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.

A San Cesario, l’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto in flagranza di una donna accusata di aver rubato merce per circa 370 euro da un supermercato. La 34enne, residente a Sogliano Cavour, è stata accompagnata ai domiciliari come disposto dal magistrato di turno della Procura di Lecce. Il presunto complice, un 32enne originario di Copertino, è stato invece denunciato.

Momenti concitati anche a Morciano di Leuca, dove una pattuglia ha tentato di fermare un’auto sospetta. Il conducente, alla vista della gazzella, è fuggito ad alta velocità. Dopo un inseguimento condotto in sicurezza, il veicolo è stato rinvenuto abbandonato nel centro di Salve. Le verifiche hanno rivelato che l’auto era rubata e circolava con targhe false. All’interno sono stati trovati diversi oggetti di provenienza illecita. Il mezzo e la refurtiva sono stati posti sotto sequestro e sono in corso accertamenti per individuare la persona alla guida.

L’operazione complessiva ha permesso di rafforzare la vigilanza sul territorio e prevenire reati in un periodo di grande affluenza. Tutte le situazioni accertate si trovano nella fase iniziale delle indagini e ogni eventuale responsabilità dovrà essere valutata in sede processuale secondo le garanzie di legge.

