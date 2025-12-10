SI NASCONDE NEL PRESEPE DI GALATONE: SCOVATO UN UOMO TRA LE SAGOME, ERA UN PREGIUDICATO E FINISCE IN CARCERE

(f.f.)_____________

Nel suggestivo presepe allestito in piazza Crocifisso, la curiosità del sindaco è diventata inaspettatamente un caso di cronaca. Tra le figure a grandezza naturale che decorano la scena natalizia, martedì mattina è comparsa una presenza insolita: una sagoma che sembrava parte dell’allestimento, ma che a un occhio attento risultava tutt’altro che immobile.

Il sindaco, durante un sopralluogo, ha notato che quella presenza scura interagiva davvero con l’ambiente circostante, muovendosi e parlando come se fosse a casa. Avvicinatosi, ha scoperto che si trattava di un uomo in evidente stato di confusione, che aveva scambiato la capanna del presepe per un rifugio.

L’uomo, un 38enne originario del Ghana, avrebbe raggiunto Galatone a piedi da Galatina, trovando tra le decorazioni natalizie un riparo di fortuna. Il primo cittadino ha chiamato la polizia locale, che ha tentato prima di accompagnarlo nel vicino santuario e poi, successivamente, al commissariato di Nardò per effettuare l’identificazione.

Durante gli accertamenti è emersa una situazione imprevista: sul 38enne pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna, relativo a una condanna di 9 mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Una volta verificate le generalità, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Lecce dove dovrà scontare la pena.

