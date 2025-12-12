HA SEGNATO STULIC! E FINALMENTE! COSI’ IL LECCE INCAMERA UNA VITTORIA IMPORTANTISSIMA, QUANTO MERITATA

(Rdl) _______________ L’anticipo della quindicesima giornata, in un venerdì notte di un ormai inverno salentino lento e ‘stasera clemente, mette di fronte al Via del Mare Lecce e Pisa in una partita “importante e delicata” che le due squadre vogliono vincere per ritrovare autostima e raggiungere posizioni di classifica più tranquille.

Eusebio Di Francesco e di Alberto Gilardino, agli ordini del signor Juan Luca Sacchi di Macerata, mandano in campo, rispettivamente

Falcone – Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga – Coulibaly, Ramadani, Berisha – Pierotti, Camarda, Sottil.

Semper – Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris – Moreo, Meister.

Ritmi lenti e nessun pericolo nei primi minuti. Poi Berisha si fa male, lascia il campo in barella in lacrime e viene sostituito da Kaba.

Per il primo tiro che inquadri lo specchio della porta bisogna aspettare il ventesimo minuto: è di Pierotti, un piattone neutralizzato da Semper.

Pericolo nell’area nerazzurra: colpo di testa di Coulibaly su azione di calcio d’angolo, su cui respinge il portiere, proprio su l’avanzante Camarda, che però non riesce da distanza ravvicinata a metterla dentro. Poco dopo, sempre su azione di calcio d’angolo, finisce sul fondo la deviazione di Gabriel che poteva essere vincente.

Insomma, i padroni di casa, cresciuti di tono e di intensità, sprecano due grosse occasioni.

Minuto 38: Camarda in contropiede rallenta e aspetta i compagni, palla orizzontale per Pierotti che però non sfrutta l’opportunità: la sua conclusione viene deviata in angolo.

Il Lecce ha fatto la partita in questo primo tempo, senza però, siamo alle solite, riuscire a trovare la lucidità, la precisione e la concretezza necessarie in attacco.

Falcone salva al limite della propria area su Meister lanciato a rete e squadre negli spogliatoi dopo tre minuti di recupero parziale.

Al rientro, nel Pisa c’è Albiol al posto dell’ammonito Calabresi.

Al 52′, per un errore in fase difensiva di Akinsamiro, Kaba sfonda in avanti, è solo davanti al portiere, ma invece di tirare, decide di servire Camarda, e niente, il pallone è troppo forte e l’altruismo fuori luogo.

Al 59′ doppio cambio deciso da Alberto Gilardino: Tramoni e Angori, al posto di Akinsanmiro e Moreo.

66′: su calcio di punizione, Sottil tira sul secondo palo, dove sbuca Coulibaly, che però, sbilanciato, non riesce a concludere in modo preciso, sparando alto.

Al 67′ doppio cambio anche per Eusebio Di Francesco: Banda e Stulic, al posto di Camarda e Pierotti.

Undicesimo calcio d’angolo per i padroni di casa, Stulic trova il tempo per il colpo di testa, ma non trova la porta.

La trova poco dopo.

IL VANTAGGIO DEL LECCE! STULIC! 72′. 1 – 0.

Bella iniziativa di Banda in avanti, con assist rasoterra per l’accorrente Stulic, che mette dentro, per il suo primo gol in maglia giallorossa. Ed era anche ora, dirà qualcuno, ma insomma, il centravanti serbo si slocca e questo è importante, perchè potrebbe essere una svolta, per l’anemico attacco salentino.

Ultimi due cambi per i padroni di casa, entrano Morente e Gallo, escono Ndaba e Sottil; per gli ospiti Sousa al posto di Leris e poco dopo Buffon al posto di Caracciolo.

Dieci minuti più recupero al termine.

Ora il Pisa tenta il tutto per tutto, il Lecce rallenta e cerca di contenere gli avversari, mantenendo un risultato di misura, ma meritato, alla luce di quanto si è visto in campo, per le diverse occasioni create e una pressione offensiva pressoché continua.

85′. Cartellino giallo per Morente, che ferma in maniera fallosa una proiezione offensiva pisana: la punizione si risolve con un cross, su cui il colpo di testa di Touré finisce a lato.

Ammonito anche Gaspar, per proteste.

Cinque minuti di recupero.

Di Francesco scalpita nell’esortare i suoi a non mollare proprio adesso, che una vittoria importantissima è a portata di mano, e a tenere alta la concentrazione fino alla fine.

Su contropiede, palla a Stulic che colpisce debole ma preciso, e prende il palo.

E finisce qui. Gol vittoria di Stulic, risultato giusto quanto importante.

Category: Sport