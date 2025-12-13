DIARIO DEL GIORNO / SABATO 13 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 13 dicembre 2025.

Il 13 dicembre, santa Lucia! Buon onomastico a tutte le nostre amiche e le nostre lettrici che hanno questo nome!

A Siracusa è festa patronale.

La giovane siracusana morì in questo giorno martirizzata sotto la persecuzione dei cristiani ordinata dall’ imperatore Diocleziano, secondo la tradizione di antichi testi medioevali. Nella prima metà del XIV secolo, sotto il calendario giuliano, la giornata odierna coincideva con il solstizio di inverno, e ciò contribuì a fissare per sempre la sua fama.

Infatti, il nome di Lucia significa la luce, dal latino lux e dal tardo greco lukia. Nel giorno con meno luce solare dell’ anno e quale protettrice della vista: niente, insomma, è casuale.

1250. Federico II, che fu duca di Svevia, re di Sicilia e re di Germania, artefice di uno Stato moderno al Sud Italia, e sfortunato protagonista del tentativo di unificazione della penisola, muore a Fiorentino di Puglia.

Proverbio salentino: PANZA CHINA CANTA E NO CAMISA IANCA

Pancia piena canta e non camicia bianca.

Per stare bene bisogna prendersi cura di sé stessi, questo è indubbio, ma se non si soddisfano prima i bisogni primari come la fame, allora a poco serve il vestirsi elegantemente.

Però nel periodo delle prossime feste, attenzione a non esagerare!

