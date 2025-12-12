LECCE, PUR AI DOMICILIARI, ATTUAVA NUOMEROSE TRUFFE: ORA E’ IN CARCERE

(f.f.)_____________

È finita dietro le sbarre la lunga serie di violazioni compiute da un uomo di 54 anni, leccese, che, pur essendo sottoposto alla detenzione domiciliare, continuava a eludere i controlli per dedicarsi a nuove attività fraudolente. La Polizia di Stato, nella giornata del 9 dicembre, ha eseguito un aggravamento della misura cautelare che ha portato l’uomo in carcere.

Secondo quanto ricostruito dalla Divisione Anticrimine della Questura, l’uomo – già ben conosciuto alle forze dell’ordine per diversi episodi legati a reati contro il patrimonio e la persona, nonché già ammonito nel dicembre 2024 per condotte persecutorie aggravate – sfruttava sistematicamente i permessi ottenuti per presunte necessità mediche. Durante tali uscite, invece di recarsi alle visite dichiarate, avrebbe realizzato una serie di truffe ai danni di ignari cittadini.

Gli agenti, attraverso controlli incrociati e verifiche sulle sue reali attività, hanno documentato ripetute evasioni e numerose violazioni delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza. Il quadro complessivo raccolto dagli investigatori ha inevitabilmente portato alla segnalazione alla Procura e alla successiva decisione di inasprire la misura detentiva.

Il provvedimento è stato così eseguito con il trasferimento dell’uomo alla casa circondariale di Lecce, dove dovrà ora scontare la pena in un regime più restrittivo.

