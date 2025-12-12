TAURISANO, ARRESTATO 40ENNE PER VIOLENZE AI DANNI DEI GENITORI

(f.f.)_____________

Momenti di paura ieri sera a Taurisano, dove un uomo di 40 anni, originario di Gagliano del Capo, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La segnalazione alla sala operativa ha allertato una volante del Commissariato locale, che si è subito recata nell’abitazione interessata.

All’arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo mentre minacciava e aggrediva i propri genitori anziani. Il padre presentava una ferita evidente alla mano, mentre all’interno dell’appartamento erano visibili mobili danneggiati durante la lite. Sul posto è stato immediatamente chiamato il personale del 118, che ha soccorso il genitore ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso di Casarano. Dopo le cure, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Il 40enne è stato quindi condotto negli uffici del Commissariato, dove sono state completate le procedure di rito. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tradotto nella casa circondariale di Lecce, in attesa degli sviluppi giudiziari.

Category: Cronaca