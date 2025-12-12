banner ad
UOMO MUORE DURANTE BLITZ ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO A PRESICCE-ACQUARICA, INDAGINI IN CORSO

| 12 Dicembre 2025 | 0 Comments

Un uomo di 48 anni, Stefano Urso, di Salve, è morto nella notte a Presicce-Acquarica in una casa del paese, dove la Polizia di Stato era interventuta per una perquisizione alla ricerca di droga. Nell’abitazione c’erano sei persone, fra cui Urso, che si è sentito male ed è morto prima che i soccorritori del 118, arrivati sul posto, potessero fare qualcosa per tentare di rianimarlo. E’ stata rivenuta e sequestrata droga. Sono stati arrestate due persone, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti: il proprietario dell’abitazione Antonio Viola e la sua compagna Alessia Potenza.

Su quanto accaduto, il pm Maria Vallefuoco ha aperto un’indagine. Sono stati disposti il trasferimento della salma all’obitorio del Vito Fazzi di Lecce, l’interrogatoriodei presenti e i rilievi della Polizia Scientifica.

