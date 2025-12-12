UOMO MUORE DURANTE BLITZ ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO / AGGIORNAMENTI

Report della Questura di Lecce (nella foto, il Commissariato di Taurisano) _____________

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha svolto un articolato servizio di controllo del territorio nel comune di Presicce-Acquarica, a seguito di informazioni che segnalavano recenti sparatorie riconducibili a contrasti tra soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività, condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e della Squadra Mobile della Questura di Lecce, ha permesso di effettuare una serie di perquisizioni domiciliari.

Nel corso dell’intervento, all’atto dell’accesso in una delle abitazioni oggetto di controllo, un uomo presente all’interno ha aggredito gli operatori di polizia. Durante le concitate fasi, l’individuo ha improvvisamente accusato un malore, perdendo conoscenza. Gli agenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione, il soggetto è deceduto. L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso.

Le attività di perquisizione hanno inoltre consentito di rinvenire sostanza stupefacente del tipo crack per un totale di 36 grammi e oltre 800 euro probabile provento di spaccio, strumenti di pesatura di precisione, e di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica. All’esterno dell’abitazione è stato sequestrato anche un veicolo che presentava fori e segni d’arma da fuoco, elemento coerente con le segnalazioni iniziali relative alle sparatorie.

Al termine delle operazioni, due persone sono state arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato e condotte presso la locale casa Circondariale. Proseguono gli accertamenti investigativi per ricostruire il contesto dei citati accadimenti.

La Polizia di Stato conferma il massimo impegno nel contrasto ai fenomeni criminali che interessano l’area e nel garantire la sicurezza della comunità.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

