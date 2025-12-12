BRINDISI, TRE GIOVANI COLPITI DA ‘DASPO WILLY’ DOPO LA MAXI RISSA IN CENTRO

(f.f.)__________

Il Questore ha disposto tre divieti di accesso alle aree urbane nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nella violenta colluttazione avvenuta lo scorso 26 agosto in pieno centro cittadino, precisamente in Piazza Cairoli. Si tratta dei cosiddetti “Daspo Willy”, provvedimenti nati per tenere lontani dalle zone della movida coloro che si sono resi protagonisti di episodi di particolare pericolosità.

La misura arriva al termine di una complessa attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato, avviata subito dopo gli scontri che, in quella sera d’estate, avevano attirato l’attenzione dei passanti: un gruppo di ragazzi, tutti stranieri, aveva iniziato a discutere animatamente, passando rapidamente dagli insulti ai colpi veri e propri. Nel parapiglia erano state utilizzate bottiglie di vetro e persino un’arma da taglio, con danni a oggetti privati e ferite riportate dagli stessi partecipanti. Quando le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivate in piazza, dei giovani non c’era più traccia.

Sono così partiti i rilievi, la raccolta delle testimonianze e l’acquisizione delle immagini registrate dalle videocamere della zona. L’analisi dei filmati ha permesso di risalire all’identità dei quattro protagonisti, tutti di origine egiziana, poi denunciati alla magistratura per rissa e danneggiamento aggravato. Ulteriori riscontri sono arrivati da una perquisizione disposta dall’autorità giudiziaria e svolta congiuntamente dalle Volanti e dalla Squadra Mobile.

Alla luce della pericolosità delle condotte e del forte allarme generato in città, i giovani sono stati segnalati anche alla Divisione Anticrimine della Questura per l’applicazione delle misure amministrative. Il Questore ha dunque deciso di emettere il “Daspo Willy” nei confronti di tre di loro, mentre il quarto risulta attualmente irreperibile.Per i destinatari del provvedimento scatterà il divieto, valido per dodici mesi, di avvicinarsi e sostare – nelle fasce pomeridiane, serali e notturne – nelle aree adiacenti agli esercizi pubblici e ai locali dell’intera zona pedonale di Piazza Cairoli.

L’eventuale violazione comporterà conseguenze severe: è infatti prevista la reclusione da uno a tre anni e una multa compresa tra 10.000 e 24.000 euro.

Category: Cronaca