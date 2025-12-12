RACALE, MOTO DISTRUTTA DALLE FIAMME

(f.f.)___________

Un rogo di probabile origine dolosa ha distrutto nella notte uno scooter parcheggiato nelle campagne alla periferia di Racale. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte nei pressi dell’agriturismo “Tenuta San Martino”, dove ignoti avrebbero raggiunto la zona per poi dare fuoco al mezzo.

Il motociclo, un Aprilia Scarabeo, è stato completamente avvolto dalle fiamme, al punto da rendere impossibile l’identificazione del proprietario: il calore ha infatti deformato ogni componente, compresa la targa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Contestualmente, i carabinieri della stazione di Racale, insieme al Nucleo operativo e radiomobile di Casarano, hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica del fatto. Durante l’ispezione è stata trovata una tanica contenente benzina, ritenuta con tutta probabilità l’innesco utilizzato per appiccare il fuoco.

Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nelle abitazioni e nelle strutture ricettive circostanti, nel tentativo di individuare i responsabili dell’atto incendiario.

Category: Cronaca