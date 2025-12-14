MISTERO A MANDURIA
(Rdl) ____________ Di lui non si hanno più notizie da due giorni. L’ultima, una telefonata intercorsa con la sorella. Secondo i famigliari, non si sarebbe mai allontanato senza avvertire almeno i figli, ai quali è molto legato.
E’ mistero sulla scomparsa di Antonio Campeggio, 54 anni, di Manduria, ex esponente della Sacra Corona Unita, con numerosi precedenti, attulmente in libertà vigilata, ma soprattutto adesso con un lavoro in un’azienda agricola e una tranquilla routine quotidiana, per tagliare definitivamente i ponti con i passato.
L’auto è stata ritrovata nel centro cittadino chiusa a chiave e senza segni di forzature.
Indagini dei Carabinieri in corso.
