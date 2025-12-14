RAPINA ARMATA IN UNA SALA SCOMMESSE: PAURA A BRINDISI

(f.f.)__________

Attimi di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri in un punto scommesse situato lungo viale Commenda, dove un gruppo di malviventi ha fatto irruzione creando il panico tra i presenti.

I rapinatori, armati e con il volto coperto, hanno minacciato clienti e personale, riuscendo a impossessarsi dell’incasso custodito nel registratore di cassa prima di dileguarsi rapidamente. Durante l’azione criminale, uno dei dipendenti della struttura, visibilmente scosso per quanto accaduto, ha accusato un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure, senza che si rendesse necessario il ricovero ospedaliero.

Subito dopo l’allarme, nell’area sono giunte le pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della rapina. I militari stanno raccogliendo le testimonianze e acquisendo eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire all’identità dei responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, soprattutto nelle ore serali, mentre le indagini proseguono per individuare i rapinatori e recuperare il bottino.

Category: Cronaca