VETTURA INCENDIATA NELLA NOTTE A LECCE, ERA STATA RUBATA POCO PRIMA

(f.f.)__________

Un rogo ha illuminato la periferia cittadina nella notte, attirando l’attenzione dei residenti di via Mario Ridolfi. Poco dopo la mezzanotte, una segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno trovato un’automobile già gravemente compromessa dalle fiamme. Il veicolo, una Ford Mustang riconducibile a un uomo di 59 anni, è risultato essere stato rubato alcune ore prima dal parcheggio del centro commerciale di Surbo.

Il furto era avvenuto in serata, mentre l’incendio è divampato nel cuore della notte, a diversi chilometri di distanza dal luogo della sottrazione. Dopo lo spegnimento del rogo, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia, che hanno avviato immediatamente le verifiche del caso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli spostamenti dell’auto tra il momento del furto e quello dell’incendio, per accertare se sia stata utilizzata per compiere altri reati prima di essere data alle fiamme.

Al vaglio delle forze dell’ordine ci sono ora le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia nell’area del centro commerciale sia nelle zone limitrofe al luogo del ritrovamento. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.

Category: Cronaca