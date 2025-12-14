SPARI NELLA NOTTE A SAN DONATO: AUTO DI UN IMPRENDITORE NEL MIRINO

(f.f.)__________

La tranquillità notturna della periferia è stata spezzata da un grave episodio intimidatorio. Nelle ore più buie della notte, ignoti hanno esploso almeno due colpi d’arma da fuoco contro l’automobile di un commerciante del posto, parcheggiata all’interno del cortile della sua abitazione lungo la strada provinciale che collega Lecce a Galatina.

I proiettili, partiti con ogni probabilità da un fucile calibro 12, hanno colpito una Audi A6, provocando evidenti danni alla carrozzeria. Il veicolo, immatricolato all’estero, si trovava in un’area privata di pertinenza del titolare di un’attività specializzata nella vendita di mangimi e articoli per animali.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato lo stesso proprietario, che ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, affiancati dal personale delle Investigazioni scientifiche, che hanno effettuato i primi rilievi tecnici e balistici.Le indagini si concentrano ora sull’analisi delle tracce lasciate sul luogo e sulle immagini delle telecamere presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso i responsabili, forse arrivati e fuggiti a bordo di una motocicletta.

I militari hanno inoltre ascoltato la vittima per comprendere se dietro l’episodio possano esserci contrasti recenti, richieste estorsive o altre situazioni potenzialmente riconducibili al gesto intimidatorio. Gli accertamenti proseguono per fare piena luce sull’episodio e individuare gli autori degli spari.

