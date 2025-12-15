I CARABINIERI SVENTANO FURTO DI RAME ALLA STAZIONE DI SQUINZANO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

Inseguimento nella notte: i Carabinieri bloccano un furgone carico di rame e alluminio, un arresto!

È stata una notte di intensa attività per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, che grazie a prontezza, coordinamento e profonda conoscenza del territorio hanno messo a segno un importante intervento a tutela della legalità permettendo di sventare un furto ai danni della stazione ferroviaria di Campi Salentina e di assicurare alla giustizia uno dei presunti responsabili.



È accaduto nelle ore notturne, a Squinzano (LE), dove i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione sospetta. In pochi minuti è scattato il dispositivo di controllo del territorio. Ne è nato un inseguimento serrato, conclusosi con il blocco di un furgoncino carico di refurtiva.



Alla guida del mezzo un 43enne originario di Torino, di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che viaggiava insieme a due complici. Questi ultimi, approfittando dei momenti concitati, sono riusciti a dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto circa 100 chilogrammi di cavi di rame e 200 chilogrammi di tubi in alluminio, materiale appena asportato dalla stazione ferroviaria di Campi Salentina. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, evitando conseguenze ben più gravi per le infrastrutture e i servizi collegati.



L’uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso e, dopo le formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.



Proseguono intanto le indagini dei Carabinieri per risalire all’identità dei due complici fuggiti, mentre l’operazione conferma ancora una volta l’efficacia dell’azione dell’Arma nel contrasto ai reati predatori, anche nelle ore più silenziose della notte.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 15 dicembre 2025



