DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 16 DICEMBRE 2025

16 Dicembre 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 16 dicembre 2025.

La Chiesa festeggia San Macario e Santa Adelaide.

La giornalista Laura Ricci a San Cesario compie 32 anni, auguri di buon compleanno.

Come oggi, nel 1985, a New York, i boss della mafia italo – americana Paul Castellano e Thomas Bilotti vengono uccisi all’uscita di un ristorante; prende la supremazia l’organizzatore dell’assassinio, John Gotti, capo della potente famiglia Gambino.

Proverbio salentino: RIUNIONE TE URPI STRAGE TE ADDHRINE
Riunione di volpi strage di galline.
Si usa dire di riunioni di cui non si conosce il motivo per cui sia stata indetta.

«
