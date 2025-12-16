DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 16 DICEMBRE 2025
Oggi è martedì 16 dicembre 2025.
La Chiesa festeggia San Macario e Santa Adelaide.
La giornalista Laura Ricci a San Cesario compie 32 anni, auguri di buon compleanno.
Come oggi, nel 1985, a New York, i boss della mafia italo – americana Paul Castellano e Thomas Bilotti vengono uccisi all’uscita di un ristorante; prende la supremazia l’organizzatore dell’assassinio, John Gotti, capo della potente famiglia Gambino.
Proverbio salentino: RIUNIONE TE URPI STRAGE TE ADDHRINE
Riunione di volpi strage di galline.
Si usa dire di riunioni di cui non si conosce il motivo per cui sia stata indetta.
