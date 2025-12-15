AUTO AVVOLTA DAL FUOCO NELLA NOTTE: SI SOSPETTA IL DOLO, SCATTA L’INCHIESTA

(f.f.) ___________

Un nuovo episodio inquietante ha turbato la quiete notturna della città. Poco prima della mezzanotte di domenica, un’automobile è stata distrutta da un incendio scoppiato improvvisamente in via Andriani, a Lecce. A finire in cenere è stata una Lancia Y appartenente a un residente leccese di 44 anni, operaio.

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che hanno notato le fiamme propagarsi rapidamente dal veicolo parcheggiato lungo la strada. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere e spegnere il rogo, evitando conseguenze peggiori per le auto e gli edifici vicini.

Terminate le operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza ed è stato effettuato un primo sopralluogo congiunto tra i pompieri e gli agenti della polizia di Stato, intervenuti con una pattuglia delle Volanti. Gli elementi raccolti lasciano ipotizzare un’origine non accidentale dell’incendio, anche se saranno gli accertamenti tecnici a chiarire definitivamente la dinamica.

Gli investigatori hanno avviato le verifiche del caso per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da altri incendi di veicoli registrati nelle ultime ore in città, uno dei quali ha riguardato un mezzo risultato rubato poco prima in un’area commerciale della provincia.

