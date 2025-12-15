NUOVO DRAMMA DELLA SOLITUDINE: A SALVE UOMO DI 59 ANNI TROVATO MORTO IN CASA SUA DOPO UN MESE

(f.f.) _____________ Un dramma consumato nel silenzio e nella solitudine. Un uomo di 59 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione, situata in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nel comune di Salve. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dalla sua prolungata assenza e dal fatto che nessuno lo vedesse ormai da giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno dovuto forzare l’ingresso dell’appartamento.

Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati davanti al corpo senza vita dell’uomo, che viveva da solo. I primi accertamenti fanno ritenere che il decesso risalga ad almeno un mese fa e che sia avvenuto per cause naturali, anche se saranno gli ulteriori riscontri a fornire conferme definitive. L’uomo, ex carabiniere ormai in pensione, era conosciuto in paese come una persona riservata ma cordiale, benvoluta da chi lo frequentava.

La notizia ha scosso la comunità locale, riportando alla luce il tema della solitudine, soprattutto tra le persone che vivono senza una rete familiare o sociale vicina.

