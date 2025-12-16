FORTUNATAMENTE MENO GRAVE DI QUANTO SI TEMESSE L’INFORTUNIO DI BERISHA: TORNERA’ IN CAMPO A GENNAIO

(Rdl) _____________ L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. ____________

Fin qui la nota della società.

Da una rapida ricerca che abbiamo effettuato su internet su siti specialistici, l’infortunio fortunatamente sembra meno grave di quanto si temesse.

Per STREAMED:

“Nelle lesioni di grado 2 invece l’atleta avverte un dolore acuto e improvviso durante la corsa, il salto o il calcio, tale da non essere in grado di continuare a giocare. Il dolore renderà difficile la deambulazione e si potranno notare perfino gonfiore o dei lievi lividi sul sito di lesione. In questi casi, far eseguire una contrazione contro-resistenza del muscolo infortunato, causerà sensazione di moderato dolore all’atleta, con incapacità di flettere completamente il ginocchio. I tempi per il rientro in campo vanno dai 15 ai 30 giorni”.

Per All Overview:

“Una lesione di secondo grado del retto femorale è uno strappo muscolare parziale (rottura di un discreto numero di fibre) con dolore acuto, gonfiore, ematoma e una significativa limitazione del movimento e della forza , richiedendo un recupero di circa 2-6 settimane (15-30 giorni) e un percorso riabilitativo mirato con riposo, ghiaccio (RICE) e fisioterapia”.

