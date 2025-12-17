DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 17 dicembre 2025.

San Modesto e Sant’ Olimpia.

Festeggia il suo compleanno a Squinzano la cantante Eliana Durante.

Come oggi e giusto in tempo, centottadue anni fa, nel 1843, la casa editrice Chapman & Hall pubblicava a Londra la prima edizione del ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens, romanzo breve di genere fantastico, il più importante dei libri sul genere.

Narra della conversione dell’arido e tirchio Ebenezer Scrooge visitato nella notte di Natale da tre spiriti (il Natale del passato, del presente e del futuro), preceduti da un’ammonizione dello spettro del defunto amico e collega Jacob Marley. Il Canto unisce al gusto del racconto gotico l’impegno nella lotta alla povertà e allo sfruttamento minorile.

Proverbio salentino: A LUME TE CANDILA NE FIMMENA NE TILA

Quando un posto è illuminato da un luce fioca come può essere quella di una candela, è bene non acquistare capi di vestiario, ne tanto meno impegnarsi con una donna.

Perché il giorno dopo alla luce del sole ci potrebbero essere delle amare sorprese…

Questo lo sanno bene tanti giovanotti che la sera rimorchiano in discoteca una fata, e il mattino dopo si svegliano a fianco di una strega.

Category: Costume e società