LEVERANO, SVENTATO ASSOLTO NOTTURNO AD UNA GIOIELLERIA

Ancora una notte movimentata per una gioielleria del centro abitato di Leverano, nuovamente presa di mira da una banda di ladri. Dopo il furto messo a segno alcuni mesi fa con un ingente bottino, nelle prime ore della notte si è verificato un nuovo tentativo di intrusione, questa volta conclusosi senza conseguenze grazie ai sistemi di sicurezza.

Intorno alle 2.15, quattro individui sono arrivati davanti all’esercizio commerciale a bordo di un SUV di grossa cilindrata, una Porsche Cayenne di colore scuro, risultata successivamente con targa rubata. I malviventi hanno cercato di forzare l’accesso al negozio, ma l’azione è stata immediatamente interrotta dall’attivazione dell’impianto di allarme.

Il segnale ha fatto scattare l’intervento della Folgorpol, che ha raggiunto il luogo in tempi rapidissimi. Alla vista degli addetti alla vigilanza, i ladri hanno abbandonato il tentativo e si sono dati a una fuga precipitosa, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie dell’Arma.

Sul posto sono successivamente giunti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno ora analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’azione criminale.

