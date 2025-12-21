CATENA DI INCIDENTI SULLE STRADE TARANTINE, TRE VITTIME IN POCHE ORE





(Rdl) ____________ Tragica giornata di sangue ieri sulle strade tarantine. In due distinti incidenti, sono morte due persone, che si aggiungono ad appena un giorno di distanza al giovane allievo maresciallo della Marina Militare e atleta Stefano Principale.

Le due nuove vittime sono Antonietta Rosa Urbano, 59 anni, di Manduria, e Davide Adamo, 40 anni, di Taranto.

La donna è morta in mattinata sulla statale che porta a Massafra, nei pressi di una rotatoria. Viaggiava su una Fiat Doblò che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata ed è andata a schiantarsi in un fosso a margine della carreggiata. L’impatto è stato violento e per lei fatale. Il conducente dell’auto, un giovane di 23 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso.

L’uomo è morto in serata su viale Jonio che dal centro città conduce a San Vito. Guidava una moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un Suv Mercedes. Un urto violento, il centauro è morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Su entrambi gli episodi, indagini in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità. _______________

