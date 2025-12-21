RAID NOTTURNO A TIGGIANO, POSTAMAT E ARREDI URBANI DEVASTATI

(f.f.)___________

Notte movimentata nel cuore di Tiggiano, dove un uomo del posto ha seminato danni lungo alcune vie del centro cittadino utilizzando una zappa. L’episodio si è verificato nelle ore notturne e ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preso di mira lo sportello automatico dell’ufficio postale di piazza Castello, colpendolo ripetutamente e danneggiandone la struttura esterna in plastica. Non soddisfatto, si sarebbe poi accanito contro alcune fioriere collocate nelle vicinanze del palazzo baronale, distruggendole, per poi sradicare anche un segnale stradale.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dai rumori. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione dei carabinieri di Specchia, che hanno individuato e fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. Dagli accertamenti iniziali sarebbe emerso che non vi era alcuna finalità di furto, ma un comportamento riconducibile a problematiche di natura sanitaria.

Per questo motivo, l’uomo è stato accompagnato presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove è stato sottoposto a controlli medici. I carabinieri hanno avviato le procedure di rito per il danneggiamento delle strutture pubbliche, mentre restano da quantificare i danni arrecati agli arredi urbani e allo sportello automatico.

