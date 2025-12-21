DRONE INTERCETTATO NEI PRESSI DEL CARCERE DI LECCE, CARICO SEQUESTRATO

(f.f.)_________________

Tentativo sventato di rifornimento illecito all’interno del carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, dove nelle scorse notti la polizia penitenziaria ha individuato e bloccato un drone carico di materiale proibito. Il velivolo a pilotaggio remoto è stato intercettato durante i servizi di controllo finalizzati a contrastare l’introduzione illegale di droga e dispositivi di comunicazione all’interno dell’istituto.

L’apparecchio, notato in volo nelle ore notturne dal personale di vigilanza, trasportava un carico ben organizzato: uno smartphone completo di cavetti e accessori, un bilancino elettronico di precisione e sostanze stupefacenti già pronte per la distribuzione. In particolare, sono stati recuperati circa 250 grammi di hashish e 75 grammi di marijuana, per un totale che supera i 300 grammi.

Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre sono in corso accertamenti per individuare i responsabili del tentativo di introduzione illecita. L’episodio conferma l’utilizzo sempre più frequente dei droni come mezzo per aggirare i controlli tradizionali negli istituti di pena.

Secondo quanto riferito, dall’inizio dell’anno a Lecce sono già undici i droni intercettati e neutralizzati dalla polizia penitenziaria, un dato che evidenzia la crescita del fenomeno e l’evoluzione delle modalità adottate dalla criminalità per rifornire il mercato interno al carcere. Le attività di vigilanza e prevenzione restano dunque costanti e rafforzate, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dell’istituto e contrastare efficacemente queste nuove forme di traffico illecito.

