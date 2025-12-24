MODA / MODE – IL CONCETTO DELLA NON VIOLENZA NELLA PRATICA DELL’AIKIDO
di Elena Vada ___________
Mi permetto di parlare di questa Arte Marziale tradizionale giapponese, avendo conosciuto la mentalità, la filosofia che la regge, in quanto ho praticato Shiatsu (presso-digitazione).
Per me, come per tutti gli occidentali, non è semplice capire il concetto di equilibrio mentale, che guida l’ espressione della propria abilità fisica.
Spiego meglio: chi pratica Aikido (Aikidoka), utilizza tutta la propria energia contro eventuali assalitori e, attraverso il controllo della mente, dirige e rafforza la propria azione, ricevendo o anticipando il gesto d’assalto dell’avversario.
L’ intento di questa disciplina, è modificare la posizione dell’avversario, applicando tecniche di leve articolari, percussioni e proiezioni (tutti modi per farlo cadere, utilizzando il peso del corpo).
Dice il famoso Maestro Moriehi Ueshiba: “Non sperate di evitare un colpo mentre sopraggiunge. Bloccatelo direttamente alla fonte”
L’ Aikido è un’arte marziale di autodifesa basata sui principi di non violenza, di armonia e di pace.
Ho detto bene, Maestro Valerio Melcore?
Altro non posso spiegare, in merito.
Rivolgetevi direttamente al Maestro Valerio, del Dojo “Il Cavaliere” di Lecce.
Mi sento però di aggiungere che, praticando, scoprirete un mondo difficile da raggiungere altrimenti: il proprio vero sé. Ovvero la capacità di concentrazione e comprensione del nostro personale, IO interiore.
Il cervello penserà meno e meglio.
AUGURI DI BUONE FESTE a tutto il Dojo “Il Cavaliere” da LecceCronaca.it
Si Elena è proprio come Tu scrivi. Grazie da tutti gli Artisti Marziali del dojo Il Cavaliere. Auguri di Buon Natale.