LE IDEE / FRANCO CARDINI CHOC: “Io di destra sono filopalestinese e putiniano”

(Rdl) ____________ Estratto dall’intervista concessa a Francesco Bei su La Repubblica di oggi da Franco Cardini, 85 anni, di Firenze, storico medioevalista insigne e a lungo docente in prestigiose università ____________

“Io non mi sono mai sentito di destra, nemmeno quando militavo nel Msi. La mia destra attualmente è filopalestinese e putinista, quindi – visto che cosa si intende oggi per essere di destra – ringrazio Iddio che Meloni non sia andata ancora più a destra… Perché significherebbe andare ncora di più verso le posizioni occidentaliste più becere e filoamericane a qualunque costo…

La destra di vertice missina, dagli anni Sessanta in poi, ha sempre preso in giro il suo elettorato che era indirizzato in maniera opposta. Gli elettori erano filopalestinesi e avevano persino quache simpatia per il socialismo…”

