DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 25 DICEMBRE 2025

25 Dicembre 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì  25 dicembre 2024.

Brilla la stella di Natale.

Ogni uomo è una stella“, ha scritto l’ esoterista britannico Alester Crowley: in ogni essere vivente c’è un principio interiore luminoso con cui dovrebbe identificarsi, per essere così ricondotto alla sua natura divina.

A tutti i nostri lettori, agli amici, ai redattori, agli sponsor, ai soci della società editrice ‘Azione Parallela’, e a tutte le loro famiglie, da leccecronaca.it i migliori auguri di buon Natale e di ogni felicità futura.

Proverbio salentino: ALLU CAVALLU CASTIMATU NI LUCE LU PILU
Al cavallo bestemmiato (maledetto) gli luccica il pelo.
Un cavallo a cui il pelo luccica è un animale in buona salute.
Per cui prima di maledire qualcuno pensateci bene, specie se è l’invidia a farvi sparlare.

Category: Costume e società

