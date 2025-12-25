DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 25 DICEMBRE 2025
Oggi è giovedì 25 dicembre 2024.
Brilla la stella di Natale.
“Ogni uomo è una stella“, ha scritto l’ esoterista britannico Alester Crowley: in ogni essere vivente c’è un principio interiore luminoso con cui dovrebbe identificarsi, per essere così ricondotto alla sua natura divina.
A tutti i nostri lettori, agli amici, ai redattori, agli sponsor, ai soci della società editrice ‘Azione Parallela’, e a tutte le loro famiglie, da leccecronaca.it i migliori auguri di buon Natale e di ogni felicità futura.
Proverbio salentino: ALLU CAVALLU CASTIMATU NI LUCE LU PILU
Al cavallo bestemmiato (maledetto) gli luccica il pelo.
Un cavallo a cui il pelo luccica è un animale in buona salute.
Per cui prima di maledire qualcuno pensateci bene, specie se è l’invidia a farvi sparlare.
