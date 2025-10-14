LE IDEE / FRATELLI D’ITALIA ADDIO

(Rdl) ____________ Riflessione politica postata questa mattina sul suo diario di Facebook da Alfio Krancic, 76 anni, di Fiume, militante missino da quando ne aveva 14, intellettuale presente in tutti questi decenni, professionalmente uno degli illustratori e vignettisti più rinomati, a lungo collaboratore di significative riviste e importanti quotidiani ____________

Do le dimissioni da questa Destra. Ormai non mi riconosco più. Mi spiace ma dopo tanti anni di “militanza” è arrivato il momento di ritirarmi e soprattutto, di non confondermi con questa destra sguaiata, becera e indecente

Erano sovranisti ed ora sono servi umilissimi degli USA e della NATO;

dovevano perseguire gli interessi nazionali invece perseguono gli interessi dell’anglosfera;

dovevano attuare una politica di equidistanza fra Mosca e KIev invece sono distesi ai piedi del dittatorello ucraino;

dovevano contrastare l’immigrazione clandestina invece hanno battuto tutti i record di arrivi;

dovevano perseguire una politica di equidistanza in M.O. come nella tradizione diplomatica italiana, invece si accodano sguaiatamente a Israele;

dovevano contrastare le politiche psico-pandemiche e psico-climatiche invece sono allineati alla narrazione Big Pharma e “green”;

Dovevano mettere in sicurezza le nostre città invece la situazione è precipitata;

Ok, è andata così. Mi ci è voluto tanto tempo, tante badilate nei denti, pesci in faccia e secchiate di merda per capire, ma alla fine ci sono arrivato. Meglio tardi che mai. Buona fortuna a chi rimane perché ho la vaga sensazione che ne avrà bisogno. ___________

LA RICERCA nel nostro articolo del 30 luglio scorso

Category: Costume e società, Cultura, Politica