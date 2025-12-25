(Rdl) ______________ Gli auguri di IMAP NEWS – Associazione Internazionale Media per la Pace – ai lettori di leccecronaca.it ____________

“Alla fine dell’anno le parole rischiano di diventare decorazioni. Noi preferiamo una domanda semplice: che cosa rende reale la fraternità?

La risposta passa attraverso tre snodi: la dignità della persona (diritti e libertà di coscienza), la qualità dei legami (famiglia e comunità educanti) e la credibilità delle istituzioni (capacità di proteggere i civili e custodire il bene comune). I nostri contenuti raccontano proprio questo: una pace che non si proclama, si costruisce.

Il Natale ci ricorda che la pace non nasce dalla forza, ma dalla cura: cura della coscienza, dei legami, della parola data. Eppure la cura non è un sentimento privato: ha conseguenze civili. Quando la libertà di fede e di coscienza è protetta, la convivenza respira; quando viene compressa, la società si irrigidisce e si divide”

