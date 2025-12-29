DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 29 DICEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è lunedì 29 dicembre 2025.
A Lecce il consigliere comunale Gianmaria Greco compie 49 anni: tanti auguri di buon compleanno!
A Barletta festeggia il suo compleanno la nostra amica Mariella Porcelluzzi: tanti affettuosi auguri!
1890. Come oggi, il massacro di Wounded Knee: i soldati statunitensi uccidono trecento uomini, donne e bambini della Grande Nazione Sioux a Wounded Knee nel Sud Dakota.
Tre giorni a Capodanno.
Il momento culminante è come è universalmente noto la mezzanotte del 31: fuochi d’ artificio, botti, fiaccolate di sciatori sulle montagne, tappi di spumante che scoppiano come cannonate in miniature salutano il passaggio da un anno all’ altro.
I fuochi d’ artificio, così come le fiaccolate, si possono riconnettere al simbolismo solstiziale, alla ri – nascita del nuovo Sole – Anno.
Come spiega Alfredo Cattabiani nel suo “Calendario”, invece “il baccano, i botti e, una volta, il lancio dei mobilie delle stoviglie vecchie dalla finestra sono i simboli dell’ espulsione del vecchio anno, o, meglio, dei suoi aspetti negativi, elle sue zone d’ ombra, dei peccati, delle disgrazie e, per chi ci crede, dei demoni, degli spiriti maligni che vi si sono annidati“.
COMUNQUE LE ABITUDINI SI DEVONO MODIFICARE, QUANDO, ESAGERANDO, DIVENTANO PERICOLOSE PER TUTTI
Proverbio salentino: LA MUSCIA CA NU RRIA LU LARDU DICE CA FETE
Il gatto che non raggiunge il lardo dice che puzza.
Anche in questo caso, si dice di chi reagisce ad una sconfitta sostenendo di non aver mai desiderato raggiungere quel determinato obiettivo.
Come raccontava Fedro della volpe che non riuscendo ad arrivare ad un grappolo di uva, se ne andò borbottando: “Nondum matura est!” (Non è ancora matura).
