FURGONE AVVOLTO DALLE FIAMME SULLA LECCE – MAGLIE: TRAFFICO BLOCCATO

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo la strada statale 16, nel tratto che collega Lecce a Maglie. Un furgone, mentre procedeva in direzione sud, è stato improvvisamente interessato da un incendio che si è sviluppato nella parte anteriore del veicolo, con ogni probabilità riconducibile a un problema meccanico.

Il conducente, accortosi tempestivamente del fumo che iniziava a fuoriuscire dal cofano, è riuscito ad accostare in sicurezza e ad abbandonare il mezzo, lanciando immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed evitare ulteriori rischi.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico è stato temporaneamente interrotto all’altezza dello svincolo per Melpignano per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e la messa in sicurezza della carreggiata. Presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso.

L’episodio, fortunatamente, non ha provocato feriti, ma ha generato rallentamenti e disagi alla circolazione. Resta alta l’attenzione sull’importanza della manutenzione dei veicoli e della prontezza di riflessi alla guida, elementi decisivi per evitare conseguenze ben più gravi su arterie stradali ad alta percorrenza.

