LA GUERRA DEI BOTTI DI FINE ANNO. UN MORTO E CENTINAIA DI FERITI, ALCUNI DEI QUALI CON GRAVI MENOMAZIONI

(Rdl) _______________ In queste prime ore del mattino, non ci sono ancora i dati completi che saranno resi noti dalla Polizia di Stato soltanto più tardi. Ma il bilancio della guerra dei botti di fine anno si annuncia drammatico. Sulla base delle notizie al momento disponibili relativi a tutta Italia, c’è un morto e centinaia di feriti, alcuni gravi.

La vittima è un uomo di 63 anni, di nazionalità moldava, residente ad Acilia, alle porte di Roma: è morto dissanguato, prima che i soccorritori del 118 potessero fare qualcosa per tentare di salvarlo, in seguito all’esplosione di un petardo, che gli ha dilaniato un braccio.

Ad Aversa, in provincia di Caserta, un bambino di 9 anni è rimasto ferito, colpito di striscio ad una mano da un ordigno.

In provincia di Napoli (nella foto, un incendio domestico), in netto aumento rispetto allo scorso anno, i feriti sono stati 57, anche se per fortuna nessuno è grave. A Roma 28.

Anche i feriti portati negli ospedali di Torino e di Milano non sono fortunatamente in gravi condizioni.

A Vieste, in provincia di Foggia, un ragazzo di 16 anni ha perso una mano. Due uomini, uno a Bari e uno a Taranto, sono stati ricoverati con gravi ferite agli occhi.

Sempre ad una mano, le ferite riportate a Lecce da un giovane di 22 anni, con amputazione delle falangi di due dita.

Ferito al volto a Tricase un bambino di 10 anni.

A Squinzano una donna di 34 anni, è stata colpita ad un occhio da una scheggia di un petardo.

Fra i feriti a Taranto e provincia è grave un uomo ricoverato in ospedale.

Molti gli interventi del 118 anche in soccorso di persone che si sono sentite male dopo aver bevuto molto, alcuni dei quali sono minorenni.





