NEL RESOCONTO PER LA STAMPA DEI CARABINIERI, COSI’ A LECCE E DINTORNI E’ FINITO IL 2025 ED E’ COMINCIATO IL 2026

Sicurezza di fine anno: controlli serrati dei Carabinieri tra Lecce e Monteroni.

Arresti, denunce “contravvenzioni salvavita”.



Nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce per garantire un Capodanno sereno alla cittadinanza, nei territori di Lecce e Monteroni di Lecce è stato svolto un articolato servizio di controllo del territorio ad ampio raggio, finalizzato al contrasto delle piazze di spaccio e alla prevenzione dei reati connessi al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti.



L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Lecce con il supporto aereo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari Palese, ha consentito di monitorare vaste aree urbane e rurali, garantendo un presidio capillare e rafforzato proprio nei giorni in cui l’afflusso di persone nei centri abitati aumenta sensibilmente.



Nel corso dell’attività, un 47enne del luogo è stato arrestato in flagranza di reato perché ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 27 dosi di sostanza verosimilmente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 14 grammi. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.



Nel medesimo contesto operativo, un altro soggetto, 35enne originario del Montenegro, è stato segnalato alla Procura della Repubblica del capoluogo salentino perché trovato in possesso di sostanza verosimilmente stupefacente: circa 5 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi ritenuti compatibili con un’attività di preparazione e suddivisione delle dosi.



L’azione di controllo ha interessato complessivamente 185 persone e 97 veicoli, consentendo inoltre di segnalare alla Procura della Repubblica di Lecce due individui: uno per porto ingiustificato di un coltello a serramanico con lama di 13 cm, rinvenuto durante un controllo su strada e un altro per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 0,80 g/l superiore al limite consentito. Contestualmente sono state elevate 12 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 8.655 euro.

Si tratta di contravvenzioni “salvavita”, finalizzate non solo a reprimere comportamenti pericolosi, ma soprattutto a prevenire incidenti e conseguenze gravi che, in particolare nelle serate festive e di maggiore afflusso, potrebbero mettere a rischio l’incolumità di automobilisti, pedoni e famiglie.



L’attività di controllo si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto in occasione del Capodanno, volto a prevenire situazioni di pericolo, garantire ordine pubblico e tutelare la collettività, con particolare attenzione ai giovani e ai luoghi maggiormente frequentati nelle serate festive. I Carabinieri continueranno a presidiare il territorio, assicurando una presenza costante e rassicurante, per permettere a cittadini e famiglie di trascorrere in tranquillità le festività.



Un appello particolare è rivolto ai giovani e alle famiglie: divertirsi in sicurezza, evitare l’abuso di alcol e droghe, rispettare le regole del Codice della Strada e affidarsi sempre al buon senso significa proteggere sé stessi e chi ci sta accanto.

La collaborazione dei cittadini rimane fondamentale affinché le festività possano essere occasione di gioia e non di tragedia.



È importante sottolineare che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 1 gennaio 2026

