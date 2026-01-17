OSTUNI, INSEGUIMENTO DELLA POLIZIA PER FURGONE E MOTO RUBATI

(f.f.)_____________

Una notte di forte tensione si è registrata a Ostuni tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, quando un’operazione della Polizia di Stato si è conclusa con il recupero di due mezzi rubati dopo un inseguimento ad altissimo rischio.

Nel corso di un servizio straordinario di vigilanza del territorio, intorno alle ore 4, una pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni ha individuato un furgone che presentava evidenti segni di effrazione. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento che si è snodato dapprima tra le strade del centro urbano e successivamente lungo tratti extraurbani in direzione Francavilla Fontana. Durante la fuga, il mezzo ha raggiunto velocità molto elevate, compiendo manovre estremamente pericolose, tra sorpassi azzardati, invasioni della corsia opposta, tratti percorsi contromano e il passaggio irregolare su una rotatoria, creando gravi situazioni di pericolo per la circolazione.

Nel costante collegamento con la sala operativa, è stato accertato che il furgone risultava rubato. Dopo diversi chilometri, il conducente ha abbandonato il veicolo per poi dileguarsi nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce nonostante l’immediata battuta di ricerca avviata dagli agenti.

All’interno del furgone, la polizia ha rinvenuto anche un motociclo risultato anch’esso provento di furto, sottratto poche ore prima nel territorio comunale di Ostuni. Sul luogo dell’intervento sono intervenuti gli operatori della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi tecnici e raccogliere elementi utili alle successive attività investigative.

Entrambi i veicoli sono stati recuperati e riconsegnati ai rispettivi proprietari. L’episodio si inserisce nell’ambito di un piano rafforzato di controllo e prevenzione disposto dalla Questura di Brindisi, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e al rafforzamento della sicurezza sul territorio. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità del responsabile.

