DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 19 GENNAIO 2026

19 gennaio 1939: in Italia il Parlamento viene sciolto e sostituito con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Concludiamo il discorso avviato nei giorni scorsi sulla simbologia della festa di Sant’ Antonio, sorretto, come abbiamo visto, da solide fondamenta che vanno dalle religioni pagane, a quelle cristiane.

Tipica, come abbiamo sottolineato, l’ abitudine, legata a lui, di benedire gli animali domestici, per scongiurarne le malattie e favorirne la fertilità, che colpiva tutti i visitatori estranei, per la sua grazia francescana.

Ecco come la racconta, nel 1787, Wolfgang Goethe, nel suo diario del viaggio in Italia, a Roma, chiesa di Sant’ Eusebio: “Ieri, festa di Sant’ Antonio Abate, abbiamo goduto una divertente giornata. Faceva il più bel tempo del mondo, durante la notte c’ era stato il gelo, e il giorno era sereno e limpido…La chiesa sorge su una piazza vasta da sembrare quasi deserta, ma nella ricorrenza è animatissima; cavalli e muli, con le criniere intrecciate di nastri vistosi e sovente sfarzosi, sono condotti davanti a una cappelletta, dove un prete, con un grande aspersorio in mano e una fila di sechi e tinozze d’ acqua benedetta dinanzi a sé, innaffia senza risparmio i vispi animali, a volte raddoppiando maliziosamente d’ energia per incitarli. Cocchieri devoti portano ceri, i signori inviano elemosine…”.

Proverbio salentino: LA PIGNATA UARDATA NU BOLLE MAI

La pentola guardata non bolle mai.

Il tempo si dilata quando attendiamo con ansia qualcosa, lo sanno bene gli innamorati a cui pochi minuti di ritardo dell’amato sembrano un’eternità.

Dato che l’uomo percepisce il trascorrere in modo non corretto, quando la sua attenzione è tutta concentrata su una determinata situazione, oppure si trova in una situazione di pericolo o di stress, ha la sensazione che che il tempo sia di gran lunga maggiore di quello effettivamente trascorso.

