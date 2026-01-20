DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 20 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 20 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia San Fabiano e San Sebastiano.

A Torino la nostra amica psicologa e scrittrice Maria Grazia Martin festeggia il suo compleanno, auguri!

A Carmiano la professoressa Ersilia Leaci compie 57 anni: tanti auguri di buon compleanno!

Come oggi, trentasei anni fa, Yasser Arafat viene eletto presidente dell’Autorità palestinese.

L’ ANP è stato l’organismo politico di governo dei Territori palestinesi dal 1994 al 3 gennaio 2013, quando, con decreto di transizione del presidente palestinese Abu Mazen, in continuità con la risoluzione 67/19 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata formalmente assorbita dal proclamato Stato di Palestina.

Così scrive in “Storia delle credenze e delle idee religiose” (volume II, capitolo XXX) Mircea Eliade, a proposito dei misteri eleusini (in greco antico: Ἐλευσίνια Μυστήρια), i riti religiosi misterici che si celebravano ogni anno nel santuario di Demetra nell’antica città di Eleusi, il più famoso dei riti religiosi segreti dell’antica Grecia, noti in tutto il bacino del Mediterraneo:

“L’episodio più toccante della mitologia cristiana di Demetra avvenne all’inizio del febbraio 1940 e fu ampiamente riferito e discusso dalla stampa ateniese.

Ad un fermata dell’autobus Atene – Corinto salì una vecchia ‘magra e rinsecchita, ma con grandi occhi molto vivaci’; poiché non aveva denaro per pagare il biglietto, il controllore la fece scendere alla stazione seguente, quella di Eleusi, appunto. Ma il conducente non riuscì più a mettere in moto l’autobus e alla fine i viaggiatori decisero di fare una colletta per pagare il biglietto alla vecchia. Questa risalì sull’autobus, che potè ripartire.

Allorala vecchia disse: ‘Avreste dovuto farlo subito, ma siete degli egoisti; e già che sono qui, vi voglio dire ancora una cosa: sarete castigati per il modo in cui vivete; vi saranno tolte persono l’erba e l’acqua!’.

‘Non aveva ancora finito la sua minaccia’ – continua l’autore dell’articolo pubblicato su ‘L’Hestia’ – ‘ed era scomparsa…Nessuno l’aveva vista scendere. E si andò a riguardare il blocchetto dei biglietti per convincersi che era veramente stato staccato un biglietto’.

Proverbio salentino: PUTTANA E CANNARUTA DIU LI IUTA

Puttana e ingordo Dio li aiuta.

Insomma come dire che non sempre l’onesta ed il rigore ripagano.

In questo caso il termine puttana, sta a significare un uomo o donna pronti a vendere la propria dignità per portare a casa un profitto, raggiungere un risultato, fare carriera.

