Lascia un commento

È un piacere e un dovere essere qui con voi stasera in questo momento cruciale che il Canada e il mondo stanno attraversando. Oggi parlerò di una rottura nell'ordine mondiale, la fine di una piacevole finzione e l'inizio di una dura realtà, in cui la geopolitica, quella della grande potenza principale, non è sottoposta a limiti, a vincoli. D'altra parte, vorrei dirvi che gli altri paesi, soprattutto le potenze intermedie come il Canada, non sono impotenti. Hanno la capacità di costruire un nuovo ordine che comprenda i nostri valori, come il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, la sovranità e l'integrità territoriale dei vari stati. Il potere del potere minore inizia con l'onestà. [Carney torna a parlare in inglese] Sembra che ogni giorno ci venga ricordato che viviamo in un'epoca di rivalità tra grandi potenze, che l'ordine basato sulle regole sta svanendo, che i forti possono fare ciò che possono e i deboli devono subire ciò che devono. E questo aforisma di Tucidide viene presentato come inevitabile, come la logica naturale delle relazioni internazionali che si riafferma. E di fronte a questa logica, i Paesi tendono fortemente ad assecondare le regole per andare d'accordo, per conciliare, per evitare problemi, nella speranza che il rispetto delle regole garantisca la sicurezza. Beh, non è così. (...) Negli ultimi due decenni, una serie di crisi nei settori finanziario, sanitario, energetico e geopolitico hanno messo a nudo i rischi di un'integrazione globale estrema. Ma più recentemente, le grandi potenze hanno iniziato a usare l'integrazione economica come arma, i dazi come leva, le infrastrutture finanziarie come coercizione, le catene di approvvigionamento come vulnerabilità da sfruttare. Non si può vivere nella menzogna del reciproco vantaggio attraverso l'integrazione, quando l'integrazione diventa la fonte della propria subordinazione. Le istituzioni multilaterali su cui si sono affidate le potenze medie – l'OMC, l'ONU, la COP – l'architettura, l'architettura stessa della risoluzione collettiva dei problemi sono minacciate. E di conseguenza, molti paesi stanno traendo le stesse conclusioni: devono sviluppare una maggiore autonomia strategica, nei settori dell'energia, dell'alimentazione, dei minerali essenziali, della finanza e delle catene di approvvigionamento. E questo impulso è comprensibile. Un paese che non può nutrirsi, rifornirsi o difendersi ha poche opzioni. Quando le regole non ti proteggono più, devi proteggerti. (...) Ora il Canada è stato tra i primi a sentire la chiamata del risveglio, che ci ha portato a cambiare radicalmente il nostro atteggiamento strategico. I canadesi sanno che i nostri vecchi e comodi presupposti, secondo cui la nostra geografia e l'appartenenza ad alleanze conferissero automaticamente prosperità e sicurezza, non sono più validi. E il nostro nuovo approccio si basa su quello che Alexander Stubb, il Presidente della Finlandia, ha definito "realismo basato sui valori". O, per dirla in altro modo, miriamo ad essere sia pragmatici che basati sui principi: basati sui principi nel nostro impegno per i valori fondamentali, la sovranità, l'integrità territoriale, il divieto dell'uso della forza, salvo quando coerente con la Carta delle Nazioni Unite, e il rispetto dei diritti umani, e pragmatici nel riconoscere che il progresso è spesso graduale, che gli interessi divergono, che non tutti i partner condivideranno tutti i nostri valori. (...) Sappiamo che il vecchio ordine non tornerà. Non dovremmo rimpiangerlo. La nostalgia non è una strategia, ma crediamo che dalla frattura possiamo costruire qualcosa di più grande, migliore, più forte, più giusto. Questo è il compito delle potenze medie, i paesi che hanno più da perdere da un mondo di fortezze e più da guadagnare da una vera cooperazione. I potenti hanno il loro potere. Ma anche noi abbiamo qualcosa: la capacità di smettere di fingere, di dare un nome alla realtà, di costruire la nostra forza in patria e di agire insieme.

