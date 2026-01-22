DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 22 GENNAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è giovedì 22 gennaio 2026.
La Chiesa festeggia San Gaudenzio e Santa Irene.
A Roma, dove vive, festeggia il suo compleanno la pianista salentina Beatrice Rana, auguri!
22 gennaio 1970. Primo volo commerciale di un Boeing 747: ora si va da New York a Londra in sei ore.
Ricordiamo i lavori per chi ha il pollice verde da portare a compimento prima che finisca il mese. Curate la messa a punto delle vostre attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese (o equivalenti) fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte in dispensa o in magazzino (conserve e sementi). Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.
Proverbio salentino: OGNE SOTTILE INGEGNU ENE TE LU BESEGNU
Ogni sottile ingegno viene dal bisogno.
Un proverbio che a tutti noi è noto come: il bisogno aguzza l’ingegno.
