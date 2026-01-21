BLITZ DELLA POLIZIA A MESAGNE: FERMATO PRESUNTO SPACCIATORE

(f.f.)______________

Un’operazione di controllo mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti si è conclusa con un arresto nel territorio di Mesagne. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato di Brindisi nel corso di una serie di servizi predisposti per presidiare il territorio e reprimere i reati legati alla droga.

Secondo quanto emerso allo stato delle indagini, e nel pieno rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza della città hanno proceduto a una perquisizione all’interno dell’abitazione di un uomo di 41 anni residente a Mesagne. L’attività di ricerca ha consentito di individuare, all’interno della sala da pranzo, numerosi involucri contenenti cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per la distribuzione.

Oltre alla sostanza stupefacente, quantificata in 17 confezioni, gli operatori hanno sequestrato un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle singole dosi, elementi che avrebbero confermato l’ipotesi di un’attività di spaccio in corso.

Alla luce del quadro indiziario raccolto, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa delle successive determinazioni processuali. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altre attività illecite presenti sul territorio.

Category: Cronaca