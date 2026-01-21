CATTURATO UN RICERCATO INTERNAZIONALE: FINANZA IN AZIONE

(f.f.)_______________

Si è conclusa con un arresto un’operazione condotta dai militari del Guardia di Finanza di Lecce, che hanno individuato e bloccato nel territorio di Fasano un cittadino di origine albanese destinatario di un provvedimento di cattura internazionale. L’uomo era da tempo irreperibile e risultava ricercato dalle autorità del suo Paese.

L’intervento è maturato nell’ambito di una mirata attività informativa svolta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che ha consentito di localizzare il latitante procedere al suo fermo. Una volta identificato, i finanzieri gli hanno notificato il decreto di arresto provvisorio finalizzato all’estradizione verso l’Albania, dove pendeva nei suoi confronti un ordine di carcerazione emesso il 10 marzo 2022 dal Tribunale penale di Lushnja.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo deve scontare una condanna a due anni di reclusione per detenzione illecita di armi ed esplosivi, reato risalente al dicembre del 2015 e commesso all’interno di un locale pubblico in Albania. Le verifiche successive all’arresto hanno portato gli investigatori a eseguire una perquisizione nell’abitazione utilizzata dal latitante, con l’obiettivo di acquisire ulteriori elementi probatori.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti una pistola calibro 7.65 con numero di matricola cancellato, completa di caricatore e quattro munizioni, oltre a diversi documenti di identità contraffatti, presumibilmente utilizzati per eludere i controlli e mantenere lo stato di clandestinità sul territorio italiano.

Alla luce di tali riscontri, l’uomo è stato denunciato anche all’autorità giudiziaria italiana per detenzione illegale di armi e munizioni e trasferito presso la casa circondariale di Brindisi, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni sul procedimento estradizionale. Parallelamente, gli inquirenti stanno approfondendo la posizione di una donna di nazionalità albanese, sospettata di aver fornito alloggio e supporto logistico al ricercato durante il periodo di latitanza.

Category: Cronaca