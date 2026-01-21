OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI, INTERVENTI A LECCE CITTA’ E A TREPUZZI

(f.f.)_____________

Continua l’attività di vigilanza sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Lecce, con servizi mirati alla tutela dell’ordine pubblico e al rispetto della normativa in materia di immigrazione. Le operazioni si inseriscono in un più ampio dispositivo di prevenzione, fondato su controlli capillari e sul coordinamento tra le diverse articolazioni istituzionali.

Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce sono intervenuti nel centro cittadino, nei pressi di un’attività commerciale, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. La chiamata riferiva della presenza di un uomo in evidente stato di alterazione, tale da creare allarme tra i presenti. L’interessato, privo di documenti al momento del controllo, è stato successivamente identificato come cittadino nigeriano, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione risalente al 2023. Al termine delle verifiche di rito, i Carabinieri hanno disposto il suo accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, dove è stato trattenuto in attesa delle successive procedure amministrative.

Un secondo intervento, avvenuto nei giorni precedenti, ha visto impegnati i Carabinieri del NORM della Compagnia di Campi Salentina nell’ambito dei servizi di controllo nelle aree sensibili del territorio. Nella tarda serata del 16 gennaio 2026, a seguito dell’attivazione di un sistema di allarme, i militari sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Trepuzzi, dove hanno sorpreso un giovane intento a danneggiare una struttura interna all’edificio.

Il giovane, cittadino senegalese senza fissa dimora, è risultato destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale già notificato in precedenza. Per i fatti accertati è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato di edificio pubblico. Successivamente è stato sottoposto a controlli sanitari presso l’Ospedale Vito Fazzi, che ne hanno attestato l’idoneità fisica.

Ottenuto il nulla osta delle autorità competenti, nella stessa giornata i Carabinieri hanno infine accompagnato l’uomo presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani, dove sono state avviate le procedure previste dalla normativa vigente.

