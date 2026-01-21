SCOPPIA UN INCENDIO IN UN’ABITAZIONE DI TUTURANO, UN MORTO E UN FERITO
(Rdl) ____________ Ieri all’ora di pranzo, presumibilmente per un corto circuito, in un’abitazione di Tuturano, in strada poderale Santa Lucia, è scoppiato un incendio che ha provocato il crollo di parte del solaio.
Purtroppo i soccorritori hanno trovato sotto le macerie il corpo senza vita di Salvatore Tramonte 87 anni, disabile. La figlia convivente, che aveva dato l’allarme, è rimasta ferita ed è stata ricoverata all’ospedale Perrino di Brindisi.
Solo nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno potuto ultimare lo spegnimento delle fiamme. La casa è andata completamente distrutta.
La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.
Category: Cronaca