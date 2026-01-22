DEGENERA LITE IN UN’ABITAZIONE DI COLLEMETO, UN FERITO E UN DENUNCIATO

(Rdl) ________________ Questa notte è scoppiata una violenta lite, per motivi ancora da accertare, in un’abitazione di Collemeto, frazione di Galatina. Un uomo di 55 anni ha aggredito il conquilino e proprietario di casa, di 60 anni, colpendolo con una coltellata alla mano.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato. La vittima è stata curata al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Caterina Novella (nella foto) e dimesso con una prognosi di dieci giorni. L’aggressore è stato denunciato a piede libero.





Category: Cronaca